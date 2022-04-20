KSÜ’de TBMM ve milli egemenlik konulu konferans düzenlendi!
KSÜ açılışının 102.yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Egemenlik konulu konferans düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 20.04.2022, 15:28 20.04.2022, 17:41
Düzenlenen konferansa Doç. Dr. Cengiz Şavkılı konuşmacı olarak katılım sağladı.
Konferans sonrası Aksu Haber’e konuşan KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı toplumsal her türlü konuda KSÜ olarak sorumluluk sahibi olduklarını ve hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.
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