KSÜ’de tüm yönleriyle ''Karabağ Zaferi'' konferansı düzenlendi!

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, akademisyen ve öğrencilerin katılımlarıyla KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

27 Eylül 2020’de Ermenistan’ın saldırısı sonucunda başlayan ve 44 gün süren savaşın sonunda Karabağ’ın yeniden Azerbaycan toprağına katıldığını hatırlatan Rektör Can, bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

İki devlet tek millet olan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşliğin ve tüm Türk devletleri arasındaki kardeşliğin daim olması temennisini dile getiren Rektör Can, konferansa katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından üniversitemiz doktora öğrencisi Hemran Emirli’nin moderatörlüğünü gerçekleştirdiği konferansta konuşmacı olarak KSÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Marziye Memmedli yer aldı.

Konferansta ilk sözü alan KSÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Marziye Memmedli ‘Karabağ Zaferine Giden tarihsel Süreç’ hakkında bilgiler verdi.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ise Karabağ Zaferi’ne giden yol, Türkiye’nin desteği ve bu zaferin Türk Dünyası’ndaki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin bölgedeki gücüne dikkat çeken ve “Azerbaycan ve Türkiye’nin istemediği bir mesele bu bölgede gerçekleşemez” diyen Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Türkiye ve Azerbaycan’ın Karabağ’da yürüttüğü işbirliği ve başarının, diğer Türk cumhuriyetlerinin özgüvenine katkı sağladığını ve ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Karabağ Zaferi’ni kazandıran unsurları; Türkiye ve Azerbaycan’ın bilim ve teknolojideki ilerlemeleri, özgüven ve doğru işbirlikleri olarak özetledi.