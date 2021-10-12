KSÜ’de uygulamalı nar hasadı eğitimi verildi

Ziraat Fakültesi oryantasyon eğitimi programı kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulamalı nar hasadı eğitimi verildi. Ziraat Fakültesi uygulama bahçesinde KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen uygulamalı nar hasadı eğitimine Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Bakır, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

KSÜ’de teori ile pratiği bir arada sunan bir eğitim-öğretim anlayışını benimsediklerini belirten ve Ziraat Mühendisi adaylarının bir ayağının uygulama alanlarında olmasının gerekliliğini hatırlatan Rektör Can, öğrencilere içinde bulundukları imkânları en iyi şekilde değerlendirerek kendilerini donanımlı meslek profesyonelleri olarak yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Uygulamalı nar hasadı eğitimi kapsamında Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Nikpeyma nar yetiştiriciliği hakkında katılımcılara bilgi verdi.