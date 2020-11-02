KSÜ’den Avrupa Birliği Projesinde Büyük Başarı
Ülkemizin yanı sıra, UEFA ve 8 ülkenin üniversitelerinin iş birliği ile, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay’ın ortaklık koordinatörü olduğu ERASMUS+: SPORT 2020 Collaborative partnerships kapsamında "Sport Without Stereotypes" (Encourage social inclusion and equal opportunities in sport) 622774-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP, isimli proje Avrupa Birliği’nden destek kazanmıştır.
Proje, sporda kadınların yeterince temsil edilmesini, kadınların erkekler kadar spora katılmasını teşvik etmek ve eşit fırsatlar için iş birliği geliştirmeyi amaçlayan, içerisinde birçok etkinlik ve uluslararası bilimsel çalışmalar bulunan faaliyetler içeriyor. Projede yer alan ülkeler ise; Türkiye, İtalya, İsviçre, Letonya, Fransa, Finlandiya, Sırbistan, Belçika ve Karabağ.
Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve bilimin her alanında yenilikler içerisinde bulunmanın gerekliliğini vurgulayan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının da alanlarında yeni proje çalışmalarını desteklediklerini belirtti.
Rektör Can, sporda bilimlerin öneminin farkında olduklarını, özellikle bu projede sporun farklı dallarında kadınlarında yeterince temsil edilmesinin gerekliliğini ve bu yönde yeterli teşvik ve fırsatların sağlanmasına yönelik uluslararası işbirliğinin öne çıktığını ifade etti.
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