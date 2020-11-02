KSÜ’den Avrupa Birliği Projesinde Büyük Başarı

Proje, sporda kadınların yeterince temsil edilmesini, kadınların erkekler kadar spora katılmasını teşvik etmek ve eşit fırsatlar için iş birliği geliştirmeyi amaçlayan, içerisinde birçok etkinlik ve uluslararası bilimsel çalışmalar bulunan faaliyetler içeriyor. Projede yer alan ülkeler ise; Türkiye, İtalya, İsviçre, Letonya, Fransa, Finlandiya, Sırbistan, Belçika ve Karabağ.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve bilimin her alanında yenilikler içerisinde bulunmanın gerekliliğini vurgulayan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının da alanlarında yeni proje çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Rektör Can, sporda bilimlerin öneminin farkında olduklarını, özellikle bu projede sporun farklı dallarında kadınlarında yeterince temsil edilmesinin gerekliliğini ve bu yönde yeterli teşvik ve fırsatların sağlanmasına yönelik uluslararası işbirliğinin öne çıktığını ifade etti.