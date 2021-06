KSÜ’den “Pandemi Döneminde Ruh Sağlığı” Sempozyumu

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, KSÜ ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden tıp fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin hayatın her alanına etki ettiğini söyleyen Rektör Can, Covid-19’un fiziken bulaşmasa bile insan sağlığını en azından psikolojik olarak etkilediğinin altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “İnsanımızın sosyal ve ekonomik düzeyi iyileşse bile zihin ve ruh sağlığı ile ilgili sorunlar varsa mutluluk ve huzur sağlanamamaktadır. Pandemi döneminde insanların korkuları ve endişelerinin arttığı bunun da psikiyatrik vakaları tetiklediği görülmektedir. Bu bakımdan yaşadığımız pandemi sürecinde bu sempozyumun anlamlı ve önemli olduğuna inanıyorum.” dedi.

Rektör Can konuşmasını, sempozyum tertip heyetine ve katılımcılara teşekkür ederek tamamladı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu da bir selamlama konuşması yaparak sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

KSÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Yıldırım’ın danışmanlığında düzenlenen sempozyumda “Pandemi Döneminde Tıp Öğrencilerini Konu Alan Araştırmalar”, “Covid-19 ve Stres”, “Uyku Sağlığı” ve “Salgınlarla Tıp Tarihi” başlıkları ile 4 oturumda 16 bildiri sunuldu.

13 üniversiteden öğretim üyeleri ile öğrencilerin katkıda bulunduğu ve iki gün boyunca devam eden sempozyum, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi M. Erhan Küçüksoy’un “Aşı Çalışması” başlıklı bildirisini sunmasının ardından sona erdi.