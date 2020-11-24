KSÜKAM Tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Kapsamında Çevrim İçi Konferans Gerçekleştirildi

Zoom üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu ve toplumun bütün bireylerin şiddetin önlenmesi hususunda ortak hareket etmesinin gerekliliğini vurgulayan Rektör Can, “Bizim inancımızda insan ‘eşref-i mahlûkat’ yani yaratılmışların en şereflisidir. Bizim kültür ve inancımızda herhangi bir canlıya yapılan şiddet hoş görülmez, kabul edilemez. Şiddet hiçbir sorunu çözemediği gibi, huzur, güven ve aile birliğini sarsar, toplumun vicdanında onarılamaz yaralar açar.” diye konuştu.

Her türlü problemin çözümünün anlayış, hoşgörü ve iletişimle mümkün olduğunu, çözümsüzlüğün kaynağı şiddeti dili, dini, ırkı ve cinsiyeti olmadığını belirten Rektör Can, konferansın düzenlenmesine katkı sağlayan KSÜKAM üyelerine ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve KSÜKAM Müdürü Doç. Dr. Yekta Gezginç de günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü KSÜKAM Yönetim Kurulu Üyesi ve üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldemin Darbaş yaparken, Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Uygar Evin Çelik konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Kadının insani haklarından söz ederek Dünya’da her üç kadından birinin fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını vurgulayan Psikolog Uygar Evin Çelik, özellikle dezavantajlı grupların şiddetle baş başa kaldıklarını, şiddetin kontrol kazanmak için güçlülerin güçsüzlere uyguladığı kuvvet olduğunu, kadına şiddetin en çok eşten ya da birlikte yaşadığı kişiden kaynakladığını ifade etti.

Şiddet türlerini ve şiddet döngüsüne ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Uygar Evin Çelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar ve şiddete maruz kalınması durumunda izlenmesi gereken süreçlere ilişkin bilgi verdi.

Konferansın tamamlanmasının ardından moderatör Prof. Dr. Güldemin Darbaş ‘Evde Kaldığında Sakin Ol Türkiye” sloganıyla hem salgın süreci hem de mevsimsel olarak evde daha çok zaman geçirdiğimiz içinde bulunduğumuz sürece dikkat çekti.

Konferans videosu KSÜKAM Youtube kanalından çevrim içi olarak izlenebilecek.