KSÜ’lü 5 bilim insanından uluslararası başarı

Stanford Üniversitesi’nden Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas tarafından 2019 yılına ait Scopus verileriyle yapılan ve dünyada kendi alanlarında ilk yüzde 2’lik dilime giren akademisyenlerin belirlendiği "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" isimli çalışmaya göre 2019 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Ergül Belge Kurutaş, Prof. Dr. Ahmet Korkmaz, Prof. Dr. Metin Kök, Prof. Dr. Şükrü Karataş ve Doç. Dr. Mehmet Hakan Morcali listeye girerek büyük bir başarıya imza attı.