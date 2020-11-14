KSÜ’lü öğretim üyesi Dayısoylu Masterchef’in jüri üyesi oldu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, yeni bölümü Kahramanmaraş’ta çekilen Masterchef Türkiye’ye jüri üyesi olarak katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 14.11.2020, 11:57 14.11.2020, 12:02
Türkiye’yi ekranlara kilitleyen ve reyting rekorları kıran izleyenlerin içindeki gurmeyi ve aşçıyı açığa çıkaran popüler TV yarışması Masterchef Türkiye, yeni bölümünü Kahramanmaraş’ta çekti.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, TV8’de yayınlanan Masterchef Türkiye programının 99. bölümüne jüri üyesi olarak katıldı.
6 Kasım Cuma günü Kahramanmaraş Kalesi’nde çekimleri gerçekleştirilen program 14 Kasım 2020 Cumartesi 20.00’de TV8’de yayınlanacak.
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