KTOGD Başkanı Gökhan Büyükdereli Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi kapalı çarşının demokrasi meydanına bakan tarafı, görenleri cezbediyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 16:14
Kapalı çarşının yeni görünümüyle birlikte şehrin turizmi canlanacak ve bölgenin ticaret potansiyeline önemli katkı sağlayacak.
Yapılan restore çalışmasıyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli “büyükşehir belediye belediyesine öncelikle teşekkür ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde birçok şehirde simge meydanlar vardı. Kahramanmaraş’ta da burası simge olmuş ve ilk meydan olarak dikkat çekiyor” diye konuştu.
Esnaflara da uyarılarda bulunan Büyükdereli “yapılan bu güzelliğe sahip çıkılmalıdır” sözlerine yer verdi.
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