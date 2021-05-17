Kuaförler iş başı yaptı!

Sabah saatlerinde biten kısıtlamanın ardından bayanlar kuaförlerin yolunu tuttu.

Randevu sistemi ile çalışmaya devam eden bayan kuaförleri salon içerisinde pandemi kurallarına dikkat ediyor.

Her koltuk arası boşluk bırakan ve maske mesafe hijyen kurallarına özen gösteren işletmeler müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

Haber –Emre Ataç