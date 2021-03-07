Kuaförlerde pazar mesaisi
Hafta sonu kısıtlamaları kalktı Kahramanmaraş’ta bayan kuaförleri pazar mesaisi yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2021, 15:37
Hafta sonu kısıtlamaları kalktı Kahramanmaraş’ta bayan kuaförleri pazar mesaisi yaptı.
Uzun süredir hafta sonu faaliyet göstermeyen bayan kuaförleri müşteri kabulüne başladı.
Vatandaşın hafta sonu rağbet gösterdiği bayan kuaförlerinde esnaflar kurallara riayet ederek müşteri kabul ediyor.
Hafta sonu kısıtlamaların kalktığı kentte bayan kuaförü esnaflarının yüzü gülmeye başladı.
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