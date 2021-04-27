Kuaförlerde Yoğunluk Oluştu! Kapanmaya Kadar Randevular Doldu
Hafta içi başlayacak 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından kuaförlerde yoğunluk oluşurken, kapanmaya kadar randevular doldu.
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2021, 15:14 27.04.2021, 17:05
Hafta içi başlayacak 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından kuaförlerde yoğunluk oluşurken, kapanmaya kadar randevular doldu.
Açıklamanın hemen ardından Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün aralıksız olarak sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kuaförlerin yoğun mesaisi başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında müşteri kapasitesini azaltan kuaförlerde perşembe akşamına kadar olan randevular saatler içerisinde dolmaya başladı.
Tam kapanma öncesi büyük bir yoğunluk olduğunu belirten Saç Stil Danışmanı Ahmet Ceyhan, son ana kadar işlerinin başında olacaklarını söyledi.
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