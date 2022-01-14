'Kubilay’ca melodiler' konseri düzenlendi!
Kahramanmaraş büyükşehir belediye tarafında düzenlenen “Kubilay’ca melodiler” konseri düzenlendi
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 16:32 14.01.2022, 18:02
Kültür park konferans salonunda düzenlenen konsere yoğun katılım oldu. Konsere katılan öğrenciler söylenen şarkılara eşlik etti.
Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, “Kubilay’ca melodiler” konserinin öneminde bahsetti.
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