Kübra ve Ömer Faruk Kandilcik ile dünya evine girdi!

Arsan Laledan Düğün Salonu’nda görkemli bir organizasyonla gerçekleşen düğün merasimine iş ve siyaset dünyası ile kent protokolu katılım sağladı.

Çiftlerin nikâhını Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıyarken, nikah şahitliğini ise 65. TC Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili Veysi Kaynak ve kent protokolünün önemli isimleri yaptı.

Nikâha gelen konuklar Aksu Haber’e yaptığı açıklamada çiftlere bir ömür mutluluklar diledi.

Gelinin babası Ekrem Ergin ile damadın babası Ramazan Kandilcik, mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Gelin Kübra Ergin ve Damat Ömer Faruk Kandilcik mutluluklarını Aksu Haber ile paylaştı.