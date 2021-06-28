Küçük Sanayi Sitesi yeni bir çehreye kavuşacak

Kentin ticari odak noktalarından Küçük Sanayi Sitesi’nde başlatılan alt yapı ve yol yatırımları töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Küçük Sanayi Sitemizin ana caddesini alt ve üst yapısıyla baştan uca yeniliyoruz. Yeni Sanayi Sitemiz için sürdürdüğümüz çalışmalarla birlikte toplam 55 Milyonluk yatırımı hayata geçireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 28.06.2021, 16:41
Küçük Sanayi Sitesi yeni bir çehreye kavuşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve yol yatırımına başladı. Düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, meclis üyeleri ve oda başkanları katıldı. Start verilen projeyle beraber sanayi içi ulaşımı sağlayan Mehmet Nuri Arıkan Caddesi baştan uca yenilenecek. Törende çalışmalara ilişkin konuşan Kooperatif Başkanı Bayazıt, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, göreve başladığında sanayimizi ziyarete geldi. Kooperatifimizde bizlerin ve sanayi esnafımızın sorunlarını dinledi. Bizim sorunlarımızı gidereceğini ve her zaman yanımızda olacağını dile getirdi. Sağ olsun Hayrettin Başkanımız göreve geldiği günden beri sanayi sitemizi daha da geliştirmek ve güzelleştirmek için elinden gelen gayreti gösterdi. Bu çalışma da gayretlerinin en somut göstergesi” ifadelerini kullandı.

Küçük Sanayi Yatırımlarla “Büyüyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör programda yaptığı konuşmasında, “Bugün burada Küçük Sanayi Sitesi’nde alt ve üstyapı çalışmalarının başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Bizler sanayicimizin ve esnafımızın kümelenmesi, onların daha rahat çalışması, daha fazla büyümesi, üretmesi ve istihdam sağlaması için altyapı çalışmalarına önem veriyoruz. Kümeleşme ve altyapı yatırımları ile sektörler daha hızlı büyür. Hem kooperatifimizle hem de bölgede faaliyet gösteren esnaflarımızla yaptığımız istişareler sonrasında sanayi sitemizin eksiklerini tespit ettik. Eksiklerimizi gidermek için hemen yola koyulduk. Sanayi sitesinin en büyük sorunlarından olan ve bölgede ulaşımı sağlayan caddemizde yenileme çalışmalarına başladık. Buraya toplamda 4,5 Milyon TL yatırım yapıyoruz. Sanayi sitemizde su ve kanalizasyon altyapısını, kaldırımları, refüjleri ve asfaltı yeniliyoruz. İnşallah çalışmalarımızla bölgeyi çok prestijli bir hale getireceğiz. Burada toplamda 2 bin 500 civarında işyeri var. Yaklaşık 20 bin hemşehrimize istihdam sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şuana kadar sanayi sitemize yaklaşık 23 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte ise buraya Büyükşehir Belediyemiz 7 Milyon TL, KASKİ ise 44 Milyon TL olmak üzere toplamda 51 Milyon TL’lik yatırım öngörüyor” dedi.

Yatırımlar Katlanarak Arttı

Başkan Hayrettin Güngör, yatırımların arttığına işaret ederek; “Geçtiğimiz iki yıl içerisinden şehir genelinde 300 Milyon TL civarında yatırım gerçekleştirdik. Hamdolsun bu sene ise şehrimize 600 Milyon TL civarında yatırım gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah her yıl Kahramanmaraş’ımıza yaptığımız yatırımlarımızı ikiye katlayarak devam edeceğiz. Nüfusumuzun yarısı merkezimizde diğer yarısı da ilçelerde kırsal alanlarda yaşıyor. 600 Milyon TL’lik yatırımımızın yaklaşık yarısını Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimize yapıyoruz” diye konuştu.

Vekiller “Alkışlıyorum” Dedi

AK Parti Milletvekili Habibe Öçal start verilen projeye ilişkin, “Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de ilçe belediyelerimiz yatırımlarıyla halkımıza hizmet etmeye devam ediyor. Gönül ve hizmet belediyeciliğinin halkımıza en iyi şekilde yansıtıldığına inanıyorum. Yapılan bu yatırımın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ise, “Bugün Büyükşehir Belediyemizin çok güzel bir hizmetine şahitlik ediyoruz. Başkanımız Hayrettin Güngör şehir genelinde bu yıl içerisinde 600 Milyon TL yatırım yapacaklarını söyledi. Kahramanmaraş’ta yaptığımız ziyaretlerde görüyorum ki hem Büyükşehir Belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz çok güzel yatırımlar hayata geçiriyor. Sanayi bir şehrin kalbidir. Buraların kalkınması şehrin kalkınması demektir. Sanayi esnafımız rahatça dükkânına gelerek, temiz bir ortamda çalışabilmeli. Başkanımız Hayrettin Güngör bütün bunların farkında ve bunları sağlamak için çalıştığını görebiliyoruz. Kahramanmaraş için yaptığı çalışmalardan dolayı kendisini tebrik ediyor ve alkışlıyorum. İnşallah bu hizmetlerin arkası gelecektir” dedi.

#küçük sanayi sitesi
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