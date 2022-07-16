Kukla gösterisi minik izleyicilerini bekliyor
Büyükşehir Belediyesi, 17 Temmuz Pazar günü ‘Devri Alem’ adlı kukla gösterisini çocuklarla buluşturacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2022, 13:29
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, 17 Temmuz Pazar günü ‘Devri Alem’ adlı kukla gösterisi çocuklarla buluşacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans şeklinde sahnelenecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Bir yandan eğlendirirken bir yandan da öğretecek ücretsiz etkinliğimize tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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