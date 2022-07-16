Kukla gösterisi minik izleyicilerini bekliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, 17 Temmuz Pazar günü ‘Devri Alem’ adlı kukla gösterisi çocuklarla buluşacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans şeklinde sahnelenecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Bir yandan eğlendirirken bir yandan da öğretecek ücretsiz etkinliğimize tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.