Külahıma Anlat filminin çekimleri devam ediyor

Dondurmanın da Yer Verildiği Filmin Bir Kesiti Yaşar Pastanesinde Çekildi.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Ve Erdal Kanbur Film Ekibine Dondurma Şovu Gerçekleştirdi.

Burada Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur Kahramanmaraş İçin Yapılan Herşeyin Yanında Olduklarını Söyledi.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur İse Emeği Geçenleri Tebrik Etti.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur İse Şehrin Tanıtımına Katkı Sağlayacağını Vurguladı.

Yönetmen Ahmet Karaağaç Özel Bir Film Olacağını da Dikkat Çekti.

Yapımcı Cüneyt Şentürk Kahramanmaraş’ta Olmaktan Mutlu Olduğunu Söyledi.

Oyunculardan Naci Taşdöğen Mehmet Kanbur Karakterini Canlandırmanın Kendisi İçin Oldukça Zor Olacağını Söyledi.

Oyunculardan Okan Karacan İse Keyifli Bir Çekim Olduğunu Söyledi.

MAX BENDO İSE MADO AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ.