“Külahıma Anlat” Filminin Galası Yapıldı

Yapımcılığını Cüneyt Şentürk’ün üstlendiği filmde Tuğba Özay, Okan Karacan ve Naci Taşdöğen başrollerde yer alıyor.

Kahramanmaraşlı dondurma ustası Mehmet’le oğlu Mert ve onun eşi Mine’nin hikayesinin anlatıldığı filmin galasında ekip, seyircileri çok eğlendirecek bir filme imza atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Bu yıl 7. Filmini çektiğini söyleyen Tuğba Özay, Okan Karacan’la uyumlu bir çift olduklarını dile getirirken düğün sahnesinde çekilen fotoğrafın gerçek sanılmasından dolayı esprili bir olay yaşadıklarını söyledi.

Filmin yapımcısı Cüneyt Şentürk eşi Banu Şentürk’ün senaryosunu Kahramanmaraşlı iş insanlarını desteğiyle filme yansıttıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Filmin konusu:

Mehmet Usta, Kahramanmaraş'ta babasından kendisine kalan dondurmacı dükkanını ayakta tutmaya çalışır. Yaşı ilerleyen Mehmet Usta, kendisine miras kalan bu işin devamı için umudunu oğlu Mert'e bağlar. İstanbul'da tahsilini bitiren Mert, dedesinin anlattığı hikayelerle büyümüştür ve dedesinin istediği gibi Maraş dondurmasını bir dünya markası haline getirmeyi amaçlar. Aynı zamanda çocukluk aşkı Mine ile evlenmenin hayalini kuran Mert, hedeflerini gerçeğe dönüştürebilmek için İstanbul'da setlerde figüranlık yapan arkadaşı Max ile Kahramanmaraş'a gider. Ancak Kahramanmaraş'ta onları bambaşka sürprizler beklemektedir.