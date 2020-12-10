Kullanım Ömrü Dolan Eğitim Binaları Yıkılıyor
Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ile yapılan protokol kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış eğitim binalarının yıkımını gerçekleştiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.12.2020, 21:26
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ile yapılan protokol ile ilçedeki kullanım ömrünü tamamlamış okullar yıkılıyor.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla Demirciler İlkokulu’nun yıkımı tamamlandı. Ardından ekipler Çiğli Okulu’nda çalışmalara başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yıkım çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.
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