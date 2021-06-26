Kültür Sanat Dostları KAMEK’te Buluşuyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde mesleki eğitimleri sürdürüyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) bünyesinde 2021 yılı itibariyle 11 branşta düzenlenen eğitimler pandemi kısıtlılıkları sonrası kaldığı yerden devam ediyor.

Faaliyette olduğu günden bu yana toplamda 25 bin kişiye eğitim veren KAMEK’te Halk Oyunları, Ahşap Boyama, Kağıt, Rölyef, Çini, Tezhip ve Takı Tasarımı branşlarının yanı sıra Kanun, Ud, Keman, Ney ve Ritim gibi enstrüman programları da yer alıyor.

Kursiyerler bu kurslardan alacakları belgelerin mesleki hayatlarında önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.