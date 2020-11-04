Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri açıklandı. I. Uluslar arası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında tiyatro, söyleşi ve film okumalarına kadar birbirinden farklı programları içeren etkinlikler kültür sanat dostlarının yeni buluşma adresi olacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan programlar, pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Maraş Konuşmaları

Büyükşehir Kasım kültür sanat etkinliklerinde ilk program 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kültürpark’ta, Hattat Arif Yücel’in katılımıyla düzenlenecek ‘Maraş Konuşmaları’ söyleşisi 19.00’da başlayacak.

Tüm Hazırlıklar Tamam

Salgın dönemi boyunca tüm kamu kurumlarıyla koordineli şekilde çalışarak tahribatı asgari seviyede tutmayı başaran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında tedbirlerini alarak hazırlıklarını tamamladı. Maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör “Sizlerden her durum ve ortamda olduğu gibi etkinliklerimize katılırken de maske – mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uymanızı bekliyorum.” Sözleriyle kontrollü normalleşme için vatandaşların da tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Program Takvimi

4 Kasım Çarşamba Saat 19:00 Kültürpark

Söyleşi: Maraş Konuşmaları

“Sanat ve Estetik”

Konuk Arif YÜCEL

6 Kasım Cuma Saat 19:00 NFK Kültür Merkezi

Söyleşi: Akademi Konuşmaları

“Bir Medeniyet Mimarı: Sezai KARAKOÇ”

Konuk Sadettin ACAR

11 Kasım Çarşamba Saat 19:00 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi

Söyleşi: Bir Kitap Bir Hayat

“Derin Siyah”

Konuk Erdoğan AYDOĞAN

12 Kasım Perşembe Saat 19:00 Kültürpark

Film Okumaları

“Modern Zamanlar”

Konuk Şahin ASLAN

13 Kasım Cuma Saat 20:00 NFK Kültür Merkezi

Tiyatro: Yetişkin

“Ziyafet Sofrası”