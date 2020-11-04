Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat takvimi belirlendi. Tiyatrodan söyleşiye birçok etkinlik, pandemi tedbirleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri açıklandı. I. Uluslar arası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında tiyatro, söyleşi ve film okumalarına kadar birbirinden farklı programları içeren etkinlikler kültür sanat dostlarının yeni buluşma adresi olacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan programlar, pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Maraş Konuşmaları
Büyükşehir Kasım kültür sanat etkinliklerinde ilk program 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kültürpark’ta, Hattat Arif Yücel’in katılımıyla düzenlenecek ‘Maraş Konuşmaları’ söyleşisi 19.00’da başlayacak.
Tüm Hazırlıklar Tamam
Salgın dönemi boyunca tüm kamu kurumlarıyla koordineli şekilde çalışarak tahribatı asgari seviyede tutmayı başaran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında tedbirlerini alarak hazırlıklarını tamamladı. Maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör “Sizlerden her durum ve ortamda olduğu gibi etkinliklerimize katılırken de maske – mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uymanızı bekliyorum.” Sözleriyle kontrollü normalleşme için vatandaşların da tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Program Takvimi
4 Kasım Çarşamba Saat 19:00 Kültürpark
Söyleşi: Maraş Konuşmaları
“Sanat ve Estetik”
Konuk Arif YÜCEL
6 Kasım Cuma Saat 19:00 NFK Kültür Merkezi
Söyleşi: Akademi Konuşmaları
“Bir Medeniyet Mimarı: Sezai KARAKOÇ”
Konuk Sadettin ACAR
11 Kasım Çarşamba Saat 19:00 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi
Söyleşi: Bir Kitap Bir Hayat
“Derin Siyah”
Konuk Erdoğan AYDOĞAN
12 Kasım Perşembe Saat 19:00 Kültürpark
Film Okumaları
“Modern Zamanlar”
Konuk Şahin ASLAN
13 Kasım Cuma Saat 20:00 NFK Kültür Merkezi
Tiyatro: Yetişkin
“Ziyafet Sofrası”
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:38
|Yatsı
|18:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3