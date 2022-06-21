Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi iş birliğiyle 20 Haziran Dünya Mülteci Günü dolayısıyla çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan Ademloos (Nefes Almadan) adlı eserden sahneye uyarlanan tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatro etkinliğini takip edenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda tiyatrosever de yer aldı. Sahne Maraş Tiyatro Okulu oyuncuları tarafından sahnelenen gösteride çocukları önyargılara, ırkçılığa ve kültürel farklılıklara karşı bilinçlendiren, dayanışmayı ve paylaşmayı anlatan pek çok eğitici ders de verildi. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri sergiledikleri performansla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, etkinlikte yaptığı konuşmada, “İnancımız, gelenek ve göreneklerimiz gereği bizler paylaşmayı, birlik ve beraberlik içinde olmayı çok iyi biliyoruz. Biz kadim bir medeniyetin torunlarıyız. Bizim resmi sınırlarımızın yanı sıra bir de gönül coğrafyamız var. Her zaman gönül coğrafyamızda bulunan, mazlum ve mağdur milletlerin yanında yer aldık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat Etkinliklerini Çok Önemsiyoruz

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasını, “Çok şükür şehrimizde her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Tiyatro, konferans, söyleşi, resim sergisi gibi pek çok alanda etkinliklerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek. Çünkü belediyecilik sadece fiziki yatırımlar gerçekleştirmekten ibaret değil. Bir şehir için fiziki yatırımlar kadar kültür sanat etkinlikleri de çok önemli” cümleleriyle noktaladı.