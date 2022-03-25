Kültür Sanat Etkinliklerinde Yazar Saliha Erdim Söyleşisi
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 26 Mart Cumartesi günü Yazar Saliha Erdim söyleşisi gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 14.00’da başlayacak.
KAHRAMANMARAŞ 25.03.2022, 15:04 25.03.2022, 15:25
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterilerinden konserlere, söyleşiden konferansa kadar çeşitli programlar kültür sanat dostlarıyla buluşuyor. Alanında uzman konuklar Kahramanmaraşlılarla bir araya gelerek, eğitici ve öğretici programlar düzenliyor. Bu kapsamda, Yazar Saliha Erdim, 26 Mart Cumartesi günü (yarın) sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 14.00’da başlayacak. ‘Ailede Şartsız Saygı ve Muhabbet’ konusunun işleneceği programa tüm vatandaşlar davet edildi.
Namaz Vakti 25 Mart 2022
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