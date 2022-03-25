Kültür Sanat Etkinliklerinde Yazar Saliha Erdim Söyleşisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterilerinden konserlere, söyleşiden konferansa kadar çeşitli programlar kültür sanat dostlarıyla buluşuyor. Alanında uzman konuklar Kahramanmaraşlılarla bir araya gelerek, eğitici ve öğretici programlar düzenliyor. Bu kapsamda, Yazar Saliha Erdim, 26 Mart Cumartesi günü (yarın) sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 14.00’da başlayacak. ‘Ailede Şartsız Saygı ve Muhabbet’ konusunun işleneceği programa tüm vatandaşlar davet edildi.