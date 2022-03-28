Kültür Sanat Etkinliklerini Birlikte Belirliyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Her ay gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerine vatandaşların da katkı sağlayabilmesi için anket hazırlandı. Her yaş aralığında, hedeflenen kitleye uygun etkinlikler gerçekleştirme hedefinde olan Büyükşehir Belediyesi, programları vatandaşların taleplerine göre oluşturacak. Tiyatrodan panele, söyleşiden konferans ve teknoloji etkinliklerine kadar farklı alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerde vatandaşlar önerilerde de bulunacak. Hazırlanan ankete Büyükşehir Belediyesi internet sitesi http://anket.kahramanmaras.bel.tr/anket/20/kultur-sanat-etkinlikleri/ üzerinden ulaşılabiliyor.

Katılımcı Belediyecilik

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak her ay düzenli bir şekilde kültür sanat etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda birbirinde değerli yazar, şair ve sanatçıları şehrimizde ağırlıyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla kültür sanat etkinliklerimizin yeni sezonunda vatandaşlarımıza yönelik bir anket başlattık. Hemşehrilerimizin gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili görüşlerini alıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımız yeni sezon için önerilerde de bulunulabiliyor. Hazırlanan ankete Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Tüm vatandaşlarımızı anketimize katılmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.