Kültür Sanat Sezonu 2 Etkinlikle Devam Ediyor!
Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 29 Ocak Cumartesi günü (yarın) Yazar Mustafa Tatcı ile Yunus Emre Okulu ve Prof. Dr. Uğur Batı ile Sınırları Aşmak konulu etkinlikler düzenlenecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Farklı alanlarda birçok programın yer aldığı Kültür Sanat Sezonu 29 Ocak Cumartesi günü (yarın) düzenlenecek iki etkinlikle sürecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ilk etkinliğin konuğu Yazar Mustafa Tatcı olacak. Yazar Tatcı’nın gerçekleştireceği Yunus Emre Okulu adlı söyleşi saat 13.00’da başlayacak.
Prof. Dr. Batı’yla Sınırları Aşmak
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 29 Ocak Cumartesi günü (yarın) gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise Prof. Dr. Uğur Batı söyleşisi olacak. Prof. Dr. Batı, saat 17.00’da Sınırları Aşmak: Öğrenme ve Yaratıcılık etkinliğinde edebiyatseverlerle buluşacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Düzenlenecek her iki etkinliğe de tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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