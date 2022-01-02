“Kültür Sanat Sezonu” etkinlikleri devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Kültür Sanat Sezonu” etkinlikleri Ocak ayında da devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.01.2022, 14:40 02.01.2022, 14:57
2 – 30 Ocak tarihleri arasında sergiden konserlere, söyleşilerden tiyatrolara kadar toplam 17 etkinlik edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta sanatseverlerle buluşacak.
Bu kapsamda Ocak ayının ilk etkinliği “Tospik’in Hikayesi” isimli çocuk tiyatrosu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde izleyenlerle buluştu.
Çocukların yoğun katılımının olduğu tiyatroda şarkılar söylendi, danslar edildi.
Tiyatro yönetmeni Rıfat Kanpara etkinliğin ardından düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
Namaz Vakti 02 Ocak 2022
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|32
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|15
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|O
|P
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|24
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|22
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|21
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|18
|21
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|19
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|18
|19
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|18
|16
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|18
|8
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|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|20
|42
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|19
|41
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|20
|35
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|19
|31
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|18
|31
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|17
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|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
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|18
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|19
|23
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|18
|22
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|19
|21
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|18
|20
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|17
|19
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|18
|16
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|17
|13
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|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
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|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
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|18
|28
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|28
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|18
|22
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|22
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|18
|20
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|18
|20
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|18
|15
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|15
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|18
|15
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|18
|14
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|18
|8