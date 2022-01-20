Kültür Sanat Sezonu Etkinliklerinde Önemli Duyuru

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ocak Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında önemli bir duyuru yaptı. Duyuruda, “İlimizdeki hava koşulları nedeniyle ay içinde düzenlediğimiz Ocak Kültür Sanat Sezonu takvimi kapsamında bazı etkinlikler iptal edilmiştir. Etkinlik takvimi hava şartlarına bağlı olarak 29 Ocak Cumartesi itibariyle kaldığı yerden devam edecektir. Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur” ifadelerine yer verildi. İptal edilen 8 etkinliğe ilişkin takvim ise şöyle;

21 Ocak Cuma 19.00 Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Manevı Dönüşümün Tanığı: Edebiyat (Ahmet Murat Söyleşisi)

22 Ocak Cumartesi 14.00 Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Yunus Emre Okulu (Mustafa Tatcı Söyleşisi)

23 Ocak Pazar 20.00 Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Ahududu (Yetişkin Tiyatrosu)

24 Ocak Pazartesi 13.00 / 15.00 (2 Seans) Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Çalışkan Karıncalar (Çocuk Tiyatrosu)

25 Ocak Salı 11.00 / 13.00 / 15.00 (3 Seans) Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Karagöz Hacivat (Çocuk Tiyatrosu)

26 Ocak Çarşamba 13.00 / 15.00 (2 Seans) Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Küçük Hezarfen (Çocuk Tiyatrosu)

27 Ocak Perşembe 12.00 / 14.00 / 16.00 (3 Seans) Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Ege İle Gaga (Çocuk Tiyatrosu)

27 Ocak Perşembe 19.00 Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi İnsan Ve İrfan Dersleri - 3 (M. Fatih Çıtlak Söyleşisi)