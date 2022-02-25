Kültür Sanat Sezonunda Tatcı ve Kılıç Söyleşisi

Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri birbirinden renkli programlarla devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında, 26 Şubat Cumartesi günü (yarın) Yazar Mustafa Tatcı kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 14.00’da başlayacak. Yazar Tatcı, kendine has anlatımıyla Yunus Emre kimdir ve bu toprakları nasıl değiştirmiştir sorularına cevap arayacak.

Prof. Kılıç ile Anadolu İrfanı

Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 26 Şubat Cumartesi günü (yarın) düzenlenecek diğer bir etkinlikte ise Tasavvuf Profesörü Mahmut Erol Kılıç Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Ömer Yalçınova’nın moderatörlüğünü yapacağı söyleşi saat 19.00’da başlayacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte ‘Anadolu İrfanı’ başlığı altında Türkiye’nin manevi muhteviyatı farklı açılardan ele alınacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.