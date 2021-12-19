Kültür Sanat Sezonunda Yarın İki Etkinlik Birden!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, sanatseverleri birbirinden ünlü konuklarla buluşturmayı sürdürüyor. Takvim kapsamında, Türk sinemasının unutulmaz ismi Perihan Savaş ile söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Suat Köçer’in üstlendiği “Yeşilçam’dan Bugüne” adlı etkinlik, 20 Aralık Pazartesi günü (yarın) saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Hat Sergisi Açılışı

Yarın gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise Hattat Kuddusi Doğan’ın kişisel hat sergisi açılışı olacak. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 16.00’da kapılarını ziyaretçilere açacak sergi, 31 Aralık Cuma gününe kadar gezilebilecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, etkinliklere tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.