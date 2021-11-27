Kültür Sanat Sezonunda yarın iki etkinlik birden

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu devam ediyor. Kasım ayı boyunca konser, söyleşi, tiyatro ve atölyelere kadar birçok etkinliğin düzenlendiği program takviminde 28 Kasım Pazar günü (yarın) iki etkinlik gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerin ilki Ormanlar Kralı Aslan çocuk tiyatrosu olacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak perdelerini açacak etkinlik minikleri doyasıya eğlendirecek.

Prof. Dr. Erol Göka Söyleşisi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 28 Kasım Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise Prof. Dr. Erol Göka söyleşisi olacak. Psikoloji literatüründe birçok eser kazandıran Göka, saat 16.00’da Yalnız Ardıç Konuşmaları etkinliğinde sevenleriyle bir araya gelecek. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada etkinliklere tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.