Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan Kahramanmaraş Valiliği'ne ziyaret
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Kahramanmaraş Valiliğini Ziyaret Etti
KAHRAMANMARAŞ 24.12.2020, 12:44
Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilimizi teşrif eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan, Valiliğimizi ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşen Vali Ömer Faruk Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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