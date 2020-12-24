Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Elbistan Şehir Müzesinde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Elbistan ilçesinde oluşturulan şehir müzesinde incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı.

Demircan Elbistan ilçesinde, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve ilgililer tarafından karşılandı.

Müzedeki arkeolojik eserlerin yanı sıra bölgenin kültür ve sanatının yansıtıldığı bölümleri de inceleyen Demircan, açılışa hazırlanan şehir müzesinin son gördü.

Elbistan Şehir Müzesi’nin bölgenin tarihini yansıtan eserlerden oluşturulduğunu belirten Demircan, şehri hiç bilmeyen insanların dahi müzeyi gezdikten sonra bölgenin tarihine hakim olacağını söyledi.

Müzenin son hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ziyaretçiye açılacağını belirten Demircan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ Elbistan Şehir Müzemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yeni yaptığı tamamladığı inşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz bir müze. Çok başarılı bir çalışma oldu. Gerçekten Elbistan’ın tarihini, çok eski dönemlerden bu yana kültürünü, sanatını, şiirini, edebiyatını ve yaşam tarzını, doğal güzelliklerini çok güzel anlattı ve ben buranın Elbistan’ın gençleri çocukları için çok kıymetli bir eğitici yer olduğunu düşünüyorum. Bir bina içerisinde şehrin bütün dinamiklerini, tarihinden bu yana ve gelecek perspektifini üzerlerinde etkili kılacak böylesine bir çalışmanın örnek olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan gelenler de burayı daha yakından tanıyacaklardır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah Elbistan’ımıza iyilikler ve güzellikler getirsin.”