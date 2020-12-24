Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

Demircan, kentteki programı kapsamında ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel'i makamlarında ziyaret etti.

Başkan Güngör, ziyarette, belediyenin çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Ziyaretlerin ardından Demircan ve protokol üyeleri, Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Sütçü İmam Anıt Mezarı, Kahramanmaraş Kalesi, Ulu Cami, Kapalı Çarşı, Katiphan, Taşhan ve Germanicia Antik Kenti mozaik alanını gezdi.

Demircan, incelemeleri sırasında Vali Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den bilgi aldı.