Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Serdar Çam Kahramanmaraş’ı ziyaret etti

Heyet ilk olarak MADO Evinde kahvaltı yaptıktan sonra Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Daha sonra Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında Uluslararası Kültürel İşbirliği Protokolü imzalandı.

Burada bir açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Yunus Emre Enstitüsü ile imzalan protokolün önemine dikkat çekti.

Ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam yaptığı açıklamada imzalanan protokolün şehrin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını söyleyerek turizm bakanlığının artık birçok alanı içerisinde barındırdığını da belirtti.

Daha sonra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın da katılımları ile restorasyon çalışmaları devam eden kapalı çarşıda incelemelerde bulunuldu.