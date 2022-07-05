Kültür Yayınları Tanıtım Programları Devam Ediyor
Büyükşehir Belediyesi, 6 Temmuz Çarşamba günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde kitap tanıtım programı düzenleyecek. Saat 17.00’de başlayacak programda Kültür Yayınları’ndan ‘Söz Varlığı: Kahramanmaraş ve Yöresi Ağızları’ adlı eser kitapseverlere tanıtılacak.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2022, 14:09
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterine yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Burak Telli tarafından kaleme alınan ve Kültür Yayınları’na kazandırılan ‘Söz Varlığı: Kahramanmaraş ve Yöresi Ağızları’ adlı sözlük türündeki eserin tanıtım programı gerçekleştirilecek. 6 Temmuz Çarşamba günü Doç. Dr. Burak Telli’nin katılımıyla Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek kitap tanıtım programı saat 17.00’de başlayacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Doç. Dr. Burak Telli’nin katılımıyla gerçekleştirilecek tanıtım programına tüm kitapseverlerin davet edildiği belirtildi.
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