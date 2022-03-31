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Kültürümüzü Gelecek Nesillere Aktarmalıyız

Kütüphane Haftası etkinliklerinin açılış programına katılan Başkan Güngör, “Milletleri, savaşlardaki mağlubiyetleri değil, kültür ve sanattaki mağlubiyetleri yok eder. Biz kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, değerlerimiz yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 31.03.2022, 14:36
Kültürümüzü Gelecek Nesillere Aktarmalıyız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle, Kütüphane Haftası etkinliklerinin açılış programı gerçekleştirildi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile vatandaşlar yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı yaptı. Protokol konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Kütüphanelerinde en çok kitap okuyan yetişkin, genç ve çocuk okurlara ödül verildi. Program sessiz kitap okuma etkinliğinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.

Yeni Kütüphaneler İnşa Ediyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı, “Elbistan’da yeni bir kütüphane için projelendirme çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda yeni yüzüyle hizmete sunulan Afşin İlçe Halk Kütüphanesi örneğini çok yakında Göksun için de tamamlamış olacağız. Önümüzdeki süreçte Türkoğlu İlçe Halk Kütüphanesi de yeni yerinde ve yenilenmiş olarak hizmete sunulacak. Halk Kütüphanelerimiz, gerçekleştirilen kültürel ve sosyal faaliyetler ile bilgiyi öğreten ve yaşatan mekânlar haline gelmektedir. Modern gezici kütüphane ile bilgiye ulaşmada sıkıntı çeken, merkeze uzak mahalle ve semtlerde yaşayan vatandaşlarımıza kitap ulaştırmak suretiyle okuma oranını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

30 Kütüphane 124 Bin Kitap

Şehirlerin geçmişten gelen değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarması gerektiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Yazar ve fikir adamı İskender Pala’nın bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum. İskender Pala hocamız, ‘Milletleri, savaşlardaki mağlubiyetleri değil, kültür ve sanattaki mağlubiyetleri yok eder’ diyor. Biz kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, değerlerimiz yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Kahramanmaraş’ımız diğer Anadolu şehirleri gibi kadim bir tarihe, gelenek ve göreneğe sahip. Şehrimizde Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde 30 civarında kütüphanemiz ve bu kütüphanelerimizde toplamda 124 bin kitap bulunuyor” dedi.

NFK Dönüşüm Projesi

Açılış programında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde başlatılacak olan dönüşüm projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bakanlığımızla birlikte şehrimize yakışır ve en az 100 yıllık ihtiyacımızı giderecek bir kütüphane projesine başladık. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu projeye katkı veriyoruz. Bu kapsamda, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve civarında büyük bir dönüşüm projesi başlatacağız. İnşallah önümüzdeki

süreçte içerisinde kütüphane, çok amaçlı derslikler, konferans salonları, Çocuk Sanat Merkezi, kafeterya ve çok sayıda sosyal donatı bulunan büyük bir projeyi şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Hakkı ve Kendimizi Aşkla Bilmek

Programda konuşan KSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yakup Poyraz, “Okumak, sadece kuru bir eylem olarak görülmemelidir. Anadolu medeniyetinin en önemli özelliği bilgi, irfan ve aşktır. Kütüphaneler elbette bilginin merkezidir. Eylem olarak okumak, nesne olarak kitap, mekân olarak kütüphane bizim hayatımızın olmazsa olmazlarındandır. Kütüphaneleri değerli kılan şeyler kitaplar olduğu gibi, kitapları değerli kılan şey ise okuma eylemidir. Bilgiye ve ilme ulaşmak için elbette okumak gerekir ancak okumanın manası kişi hakkı bilmektir der Yunus Emre. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yani kendimizi bilmediğimiz her okuma boşa giden bir gayret olarak görülebilir. Dolayısıyla bilmelerin temelinde kendimizi ve hakkı aşk ile bilmek yatar. Anadolu medeniyetini dünya çapında öncü kılan hususiyet hem aşkla hem de irfanla yoğurulmasıdır” ifadelerini kullandı.

#Kütüphane Haftası #Aksu Tv #aksu tv haber
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