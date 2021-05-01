Kumarcılar akıllanmıyor, bu kez Elbistan’da yakalandılar
Kahramanmaraş’ta pandemi kuralları nedeniyle 17 günlük tam kapanmanın ikinci gecesinde, bir iş yerini oyun salonuna çevirenlere yönelik operasyon düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2021, 13:20
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan İlçesinde ki bir iş hanının ikinci katının kahvehaneye çevrilerek oyun oynayanlara yönelik baskın düzenledi.
Pandemi tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ikinci gecesi oyun oynarken yakalanan 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe ihlallerinde toplam 102 bin lira ceza işlem uyguladı.
Polisin baskını sırasında salondaki bir kişinin, perdenin arkasındaki balkona saklanması ise dikkat çekti.
Ruhsatı bulunmayan ve bir derneğe at olduğu öğrenilen iş yeri ile ilgili tutanak hazırlandı.
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