Kur’an kursunda dönem sonu etkinliği düzenlendi!

Ayşe Bekir Sarıca Kur’an kursunda dönem sonu etkinliği düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 20.08.2021, 16:00 20.08.2021, 19:49

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte 4-6 yaş grubundaki çocuklar kur’an okudu ilahi söyledi.

Daha sonra tiyatro gösterisi yapan çocuklar ahlakı ve dürüstlüğü genç nesile aktarmayı hedefledi.

Etkinliğe Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da katıldı çocuklarla birlikte gösterileri izledi.

Senem Ayşe mahallesinde düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü Cafer Kılıç, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

#İlçe Müftüsü Cafer Kılıç #Aksu Haber #aksu tv haber
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