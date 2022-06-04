Kur’an Kursu’nda minikler tarafından etkinlik düzenlendi

Programa Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat ve çok sayıda veli katılım sağladı.

Etkinlikte minikler çeşitli gösteriler sergiledi.

Programla ilgili aksu haber’e açıklamalarda bulunan ayşe bekir sarıca 4-6 yaş kur’an kursu 4-6 yaş öğretmeni fazilet bolat “eğitim hayatımızda ilk yılımızı tamamladık ve çocukların zihninle güzel bir iz bırakmak için böyle bir etkinlik tertip ettik” diye konuştu.

Etkinlikte minikleri duygularını ve yeteneklerini sergilediği etkinliğe sponsor olan hayırseverlere de teşekkür plaketleri takdim edildi.

Programın ardından aksu haber’e açıklamalarda bulunan dulkadiroğlu kaymakamı kadir okatan “bu güzel etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.