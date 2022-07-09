Kurban Bayramı'nın ilk gününde peş peşe trafik kazası!
Kahramanmaraş’ta bayram, kazaları da beraberinde getirdi. Kurban Bayramının ilk gününde dikkatsiz sürücüler trafik kazalarına sebebiyet verdi.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2022, 15:05 09.07.2022, 15:36
Trabzon bulvarı üzerinde iki araç çapıştı. Araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle trafik lambasına vurarak durabildi.
Kazada 2 kişi yaralanırken olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı.
Bir başka kazanın adresi ise sütçü imam mahallesi oldu. Salman zülkadiroğlu bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bir araç önce beton direğe çarptı sonra yol ile bir evin arasındaki boşlukta asılı kaldı.
Feci kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
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