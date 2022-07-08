Kurban Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk oluştu!

Bayram öncesi biletlerini son güne bırakmadan alanlar arefe gününden yola çıkmaya başladı. Yeni bilet almak isteyenler ise bilet bulmakta zorlanıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan firma yetkilisi Hasan Ceyhan, bayram dolayısıyla otogarda hareketliliğin başladığını ve otobüslerde yer bulmanın zorlaştığını söyledi.

Ceyhan konuşmasının devamında, “özellikle bayramdan sonra dönüş yolculuğu yapacak olanlar şimdiden biletlerini alsınlar.” uyarısı yaptı.