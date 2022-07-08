Kurban Bayramı öncesi sıkı pazarlıklar sürüyor!
Kahramanmaraş Canlı Hayvan Pazarında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sıkı pazarlıklar sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2022, 14:22
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlarını satışa çıkartan besiciler. Ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını bayrama saatler kala satmanın mutluluğunu yaşıyor.
Bayramdan önceki son günde de oldukça yoğun olan canlı hayvan borsasında satışa çıkan yaklaşık 1 tonluk tosun vatandaşları ilgi odağı oldu.
Namaz Vakti 08 Temmuz 2022
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|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
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|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
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|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
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|38
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|34
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|38
|20
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|O
|P
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|70
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|36
|70
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|36
|60
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|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
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|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31