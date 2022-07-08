Kurban Bayramı öncesi sıkı pazarlıklar sürüyor!

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlarını satışa çıkartan besiciler. Ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını bayrama saatler kala satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bayramdan önceki son günde de oldukça yoğun olan canlı hayvan borsasında satışa çıkan yaklaşık 1 tonluk tosun vatandaşları ilgi odağı oldu.