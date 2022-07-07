Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi görüyor!
Giyim, kurbanlık ve temel ihtiyaçların yanı sıra vatandaşın bayram alışverişinde öncelik verdiği bayram şekeri, kahve ve baharat çeşitleri kısa bir süre sonra idrak edeceğimiz Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi görüyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 17:27
Bu da doğal olarak aktar ve şekerlemecilerin yüzünü güldürürken, satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşbilir Maraş Yöresel satış temsilcisi Murat Erdem, Kurban bayramı olması dolayısıyla insanların baharat çeşitlerine daha fazla rağbet gösterdiğini ifade etti.
Konuşmasının devamında Erdem, “Şu anda pul biber dediğimiz Maraş İpek biberimiz, acı toz biberimiz, çemen baharatımız, sucuk baharatımız bunlar daha ağırlıklı ilgi görüyor” dedi.
Bunun yanı sıra ikramlıklarımız olarak Maraş Sucuğu, Maraş Samsası, pekmezli sucuklar, bunun yanı sıra hoşaflık üzüm, kayısı, bayram şekeri gurubumuz taze kahvemiz zaten yok satıyor. Bayağı bir ilgi görüyor” dedi.
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
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