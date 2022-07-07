Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi görüyor!

Bu da doğal olarak aktar ve şekerlemecilerin yüzünü güldürürken, satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşbilir Maraş Yöresel satış temsilcisi Murat Erdem, Kurban bayramı olması dolayısıyla insanların baharat çeşitlerine daha fazla rağbet gösterdiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında Erdem, “Şu anda pul biber dediğimiz Maraş İpek biberimiz, acı toz biberimiz, çemen baharatımız, sucuk baharatımız bunlar daha ağırlıklı ilgi görüyor” dedi.

Bunun yanı sıra ikramlıklarımız olarak Maraş Sucuğu, Maraş Samsası, pekmezli sucuklar, bunun yanı sıra hoşaflık üzüm, kayısı, bayram şekeri gurubumuz taze kahvemiz zaten yok satıyor. Bayağı bir ilgi görüyor” dedi.