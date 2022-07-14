Kurban bayramı sonrası oto yıkamacılarda yoğunluk!

Bayram sonrası arabalarını temiz tutmak isteyen vatandaşlar oto yıkamacı dükkânlarına akın etti.

Bazı dükkânların önünde ise araç kuyruklarının oluşması dikkatlerden kaçmadı.

Oluşan yoğunluğun bayram öncesine göre daha fazla olması oto yıkamacı esnaflarını memnun etti.