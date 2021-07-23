Kurban bayramı sonrası oto yıkamacılarda yoğunluk!
Kurban bayramı sonrası araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2021, 15:25 23.07.2021, 15:48
Bayram sonrası arabalarını temiz tutmak isteyen vatandaşlar oto yıkamacı dükkânlarına akın etti.
Bazı dükkânların önünde ise araç kuyruklarının oluşması dikkatlerden kaçmadı.
Oluşan yoğunluğun bayram öncesine göre daha fazla olması oto yıkamacı esnaflarını memnun etti.
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