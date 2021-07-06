Kurban bayramı yaklaşırken pazarlarda hareketlilik başladı!
20-23 Temmuz arası idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramına sayılı günler kalırken vatandaşlar da kurbanlıklarını erkenden almanın telaşına düştü.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2021, 14:07 06.07.2021, 17:13
Kurbanlık hayvan fiyatlarında artış gözlenirken, alınacak hayvanların da hangi özellikler de olması gerektiği merak edilen konular arasında.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştirici Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken huşuları Aksu Haber’e anlattı.
Konuşmasının devamında Kuzu, artan yem fiyatları nedeniyle kurbanlık hayvanların fiyatlarında artış olduğunu söyledi.
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