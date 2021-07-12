Kurban Bayramı’nın tatlı telaşı başladı!
Bayrama sayılı günler kaldı. Kimi tatil, kimi de çocuklarına bayramlık almak için alışverişe çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 12.07.2021, 16:22 12.07.2021, 17:45
Kahramanmaraş’ın asırlık tarihi kapalı çarşısında bayram hareketliliği başladı.
çarşıda oluşan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü. Tarihi kapalı çarşı esnafı pandemi döneminde istediği kalabalığa ulaştı.
gurbetçiler, şehir dışından gelenler herkes tarihi kapalı çarşıya akın etti vatandaşlar bayram alışverişine erken başladı.
Esnafın beklentisi yüksek ama gözler bayrama son 3 gün kala da.
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