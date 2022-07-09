Kurban pazarında yoğunluk bayramın 1. gününde de sürüyor
Kahramanmaraş’ta kurban bayramının 1. gününde de kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2022, 12:23 09.07.2022, 12:44
Birçok bölgesi'ndeki illerden günler öncesinden gelerek Kahramanmaraş’taki kurban pazarlarında yerini alan besiciler bir yıl boyunca yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmaya çalışıyor.
Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Büyükbaş hayvanların günler öncesinden bittiğini ve şimdi ise vatandaşların küçük başa ilgi gösterdiğini söyledi.
Namaz Vakti 09 Temmuz 2022
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|45
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