Kurban pazarında yoğunluk bayramın 2. gününde de sürüyor
Besicilerin aylar öncesinden kurban bayramına hazırlayarak pazar yerinde müşterilerini beklediği kurban bayramının 2. gününde ilk günkü hareketlilik yaşanmasa da satışlar halen devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.07.2022, 12:37 10.07.2022, 12:58
Bu sene büyük başa olan talep küçükbaşları etkilese de üreticilerin bir kısmı satışlardan memnun olurken bir kısmı da eski bayramlardaki satışların olmadığına dikkat çekti.
Arife günüde dâhil olmak üzere 3 gündür kurbanlık hayvan pazarında satışlarını gerçekleştiren üreticiler yarından sonra pazardan ayrılmaya hazırlanıyor.
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