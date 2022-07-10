Kurban pazarında yoğunluk bayramın 2. gününde de sürüyor

Bu sene büyük başa olan talep küçükbaşları etkilese de üreticilerin bir kısmı satışlardan memnun olurken bir kısmı da eski bayramlardaki satışların olmadığına dikkat çekti.

Arife günüde dâhil olmak üzere 3 gündür kurbanlık hayvan pazarında satışlarını gerçekleştiren üreticiler yarından sonra pazardan ayrılmaya hazırlanıyor.