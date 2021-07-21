Kurban pazarında yoğunluk bayramın 2. gününde de sürüyor
Kahramanmaraş’ta kurulan kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de yoğunluk yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2021, 12:31 21.07.2021, 14:32
Pazardaki kurbanlıkların büyük bir bölümünün satışı gerçekleşirken, kalan az sayıdaki kurbanlık için vatandaşların pazarlıkları devam ediyor.
Pazarcı esnafının beklentisi yüksek olsa da vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu dile getiriyor.
Fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık alımını bayramın ikinci gününe bırakanlar ya da kurban kesimini ikinci güne bırakanlar pazarlarda yoğunluk oluşturdu.
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